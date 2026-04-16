مدرب جوهور : الأهلي مكشوف.. والألقاب سلاحنا

أوضح الإسباني تشيسكو مونيوز، مدرب فريق جوهور الماليزي الأول لكرة القدم، الخميس، أن مواجهة الأهلي، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مهمة جدًا بالنسبة لهم.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة في جدة :«نحن ملتزمون بتقديم أفضل أداء ممكن، ولدينا الإمكانات الفنية والبدنية التي تؤهلنا لذلك.. سنواجه فريقًا قويًا جدًا، لذلك يجب أن نتحلى بالعقلانية والتركيز الكامل».

وأضاف:«سأطلب من اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم، وأن يدخلوا المباراة بعقلية تنافسية عالية. نحن نملك المهارات، وعلينا أن نجعل هذه المهارات كافية لمواجهة التحدي..نعلم أننا سنلعب على أرض الأهلي، وهم أبطال النسخة الماضية».

وتابع قائلًا:«درسنا الفريق جيدًا من كل الجوانب؛ ندرك سرعتهم في الأطراف وقوتهم في بعض المناطق. لكن ركيزتنا الأساسية ستكون على أنفسنا.. نريد أن نلعب بأفضل شكل ممكن، لأن مثل هذه المباريات الكبيرة هي بالضبط ما نطمح إليه.. حتى لو كان الأهلي هو أقوى فريق في البطولة، فإن تركيزنا يبقى على أنفسنا وعلى عقليتنا التنافسية.. نحن مستعدون، وسنقدم كل ما نستطيع».

واستطرد المدرب:«بالنسبة لنادينا وفريقنا، نحن في مرحلة تطور مستمر.. حصدنا العديد من الألقاب المحلية، وهذا يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، لكنه يضع علينا ضغطًا إيجابيًا في الوقت نفسه. الجانب الجميل أننا نعيش كعائلة واحدة، وسنعكس بكل فخر صورة بلدنا التي نمثلها».

وأضاف مونيوز :«أعرف أن جمهورنا في ماليزيا يقف خلفنا بكامل قوته..نعلم جيدًا أن الأهلي يتمتع بمهارات عالية جدًا في الدفاع وفي المناطق الهجومية.. سنرى غدًا النتيجة على أرض الملعب.. المباراة صعبة للغاية، لأننا نواجه أحد أقوى الأندية في القارة، وسنلعب بعيدًا عن أرضنا في جدة. لذلك يجب أن نقدم أفضل ما لدينا».

من جانبه قال اللاعب الإسباني ناسكو إنسا: «مباراة الغد مهمة جدًا بالنسبة لنا. نملك أعوامًا من الخبرة، ونعمل باستمرار على تطوير أنفسنا. في المراحل السابقة قدمنا أداءً رائعًا، لكننا الآن سنواجه لاعبين أقوى وأكثر خبرة.بدأنا هذه النسخة من البطولة بأفضل شكل ممكن».

وأضاف:«سألنا أنفسنا: ما هو هدفنا في هذه البطولة؟ نؤمن أننا قادرون على الذهاب بعيدًا. التوقعات عالية في بلدنا، وهذا يجعلنا نشعر بالمسؤولية، لكننا نستمد قوتنا من أننا نلعب من أجل الجمهور. فريقنا ليس مجرد مشروع، بل هو عائلة حقيقية».