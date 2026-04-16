كورودا : هدفنا اللقب.. ولا يهمنا الاتحاديين

أكد الياباني جو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم، الخميس، أن طموحهم يتجاوز مجرد المشاركة في البطولة الآسيوية، مشددًا على أنهم وصلوا إلى السعودية بهدف الفوز وتمثيل الدوري الياباني بأفضل صورة.

وقال كورودا في تصريحاته قبل مواجهة الاتحاد في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة: «سعيد أن أمثل اليابان وأقود الفريق في هذه البطولة.. منذ وصولنا قبل ثلاثة أيام ونحن مركزون تمامًا على تجهيز اللاعبين، ونتطلع للحصول على نتائج إيجابية.. جئنا للفوز وأن نمثل الدوري الياباني بشكل جيد».

وردًا على سؤال «الرياضية» حول كيفية تعامل الفريق مع الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، أوضح المدرب: «لاعبونا لعبوا في الدوري الياباني أمام حضور جماهيري ومعتادون على هذا الأمر قبل مواجهة الاتحاد أمام حضوره الجماهيري الكبير».

وأثنى كورودا على مستوى الأندية السعودية، لكنه شدد على أن التركيز يبقى على أداء فريقه:

«كثير من الأندية السعودية تشارك آسيويًا ويتمتعون بمهارات عالية، وهذا البلد يستطيع إحضار عديد اللاعبين الأجانب.. لا يهمنا من سنواجه، والأهم تركيزنا في لقاء الغد».

وأضاف: «هناك مباريات نلعبها على ملعبنا وأحيانًا خارج أرضنا.. بخصوص أندية الشرق والغرب، فقد كان عليهم أن يصلوا إلى هذه المرحلة، ونحن أيضًا لعبنا للوصول إليها.. مباراة الغد ستكون صعبة، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد.. الفريق الأقوى سيحقق الفوز، يجب أن نركز على نقاط قوة الخصم ونتعامل معها بشكل جيد».

من جانبه، أكد المدافع الياباني جين شوجي، الذي سبق له اللعب في السعودية مع منتخب بلاده، أن الفريق جاء بطموح كبير. وقال: «نحن هنا ليس للمشاركة فقط وإنما لتحقيق البطولة».

وأشار شوجي إلى أن البطولة جديدة على معظم زملائه، لكنه يحاول استغلال خبرته لتحفيزهم:

«البطولة تعد جديدة على زملائي اللاعبين، وبحكم خبرتي يجب أن أحفزهم على تقديم كل ما لديهم».

وأضاف: «لعبت هنا في السعودية منذ 9 أعوام ولا نريد أن نستخدم أعذارًا.. كان لدينا ثلاثة أيام هنا للتعود على الأجواء قبل المباراة الصعبة».