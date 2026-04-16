كونسيساو: 130 دقيقة أرهقتنا.. والوعد الملعب يا كورودا

شدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على أن مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، الجمعة، لن تكون سهلة.

وقال في مؤتمر صحافي، الخميس: «لن تكون مباراة سهلة وسنواجه فريقًا قويًا جدًا، وقبل يومين لعبنا 130 دقيقة وستؤثر علينا والمواجهة تجمع فريقين قويين ونسعى لكسب هذا اللقاء وحسم التأهل».

وتجاوز الاتحاد دور الـ 16 من البطولة بعد لعبه 130 دقيقة وفوزه بهدف أمام الوحدة الإماراتي عقب التمديد، الثلاثاء.

وأضاف كونسيساو ردًا على سؤال «الرياضية» عن جاهزية اللاعبين بعد تعرضهم للإجهاد في لقاء الوحدة الإماراتي خاصة الهولندي ستيفن بيرجوين : بعض اللاعبين تعرضوا لشد عضلي في اللقاء الماضي وغير واضح إلى الآن وضعهم.. ولكننا تجاوزنا هذا الشيء في اللقاء الماضي بالروح و التضحية من اللاعبين، وغدًا سيتضح معنا مدى جاهزية بيرجوين و العبود لهذه المباراة».

وعما قاله الياباني جو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا أنهم سيحققون الفوز، قال: «في المؤتمر الصحافي كلام فقط ولكن الفعل داخل أرضية الملعب».

وأضاف: «التفاصيل الصغيرة في المباراة تفرق كثيرًا.. ويجب عليك أن تحلل الخصم بشكل جيد وهذا شيء مهم في مثل هذه البطولات ويجب أن تجهز نفسك للفوز و نعمل على الشيء الأفضل للمباراة».

من جانبه، قال البرتغالي روجر فيرنانديز لاعب الاتحاد: «مباراة صعبة وطموحنا الوصول إلى النهائي، ولكن الآن تفكيرنا في لقاء الغد أولًا ثم المباريات التالية».

وأصاف: «سعيد أنني ألعب في هذه البطولة ومع نجوم كبار وأحاول أن أساعد فريقي في تحقيقها».