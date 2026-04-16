«مجنون عفيف».. عاشق لا يأكل ولا يشرب

حلم النجار المصري محمد عيد أحمد، بسيط جدًا، يريد فقط أن يلتقط صورة مع نجمه المفضل، أكرم عفيف، قائد فريق السد القطري الأول لكرة القدم.

محمد، البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، سمّوه «مجنون عفيف» ويعمل في بريدة.

قبل مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة، قطع محمد 900 كم من بريدة إلى جدة، خصيصًا لهذا اللقاء.

لم يكن يملك تذكرة دخول الملعب، ولم يكن يبحث عن مقعد في المدرجات.

كان يريد شيئًا آخر: أن يرى أكرم بعينيه، ويبتسم له، ويصوّر معه.

وصل إلى فندق الريتز كارلتون، مقر إقامة بعثة السد.

حاول حجز غرفة فيه، لكن المبلغ كان كبيرًا جدًا على ميزانية نجار، فاختار حلًا أبسط: استأجر غرفة في حي قريب، وأصبح يقضي يومه كله في بهو الفندق الفخم، ينتظر.

في اليوم الأول، انتظر عشر ساعات كاملة، لم يأكل، ولم يشرب، ولم يتحرك.

وعندما نزل أكرم أخيرًا متجهًا إلى التدريب، قفز محمد كالطفل، وركض نحوه، لم يتردد أكرم لحظة، ابتسم، وقف إلى جانبه، وسمح له بالتقاط الصور.

ومن ذلك اليوم، أصبح المشهد يتكرر يوميًا، كان اللاعبون والطاقم الإداري يرونه كل صباح في البهو، فيقولون ضاحكين: «مجنون أكرم جاء مرة أخرى!» ثم أصبح الاسم «مجنون عفيف»، وانتشر بين الجميع.

يقول لـ«الرياضية» أحمد : «هو لاعب موهوب، هادئ، محبوب من الجميع.. التقطت صورًا مع بنزيما ومحرز وماني، لكن صورة أكرم... هي الأجمل في حياتي».