طموحات السد أمام تحدي فيسيل كوبي

يفتتح فريق السد القطري الأول لكرة القدم، ونظيره فيسيل كوبي الياباني، الخميس، منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في جدة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وحجز السد مقعده في ربع النهائي بفوزه على الهلال السعودي بركلات الترجيح «4 ـ 2»، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكلٍ منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويأمل السد، الحائز على لقب دوري أبطال آسيا 2011، أن يسجل حضورًا قويًا في مواجهة الفريق الياباني من أجل المضي قدمًا نحو بلوغ الدور نصف النهائي من المنافسة القارية والاقتراب من التتويج.

وأنهى السد مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في المركز الثامن، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما مقابل خسارة أربع مباريات، جامعًا 8 نقاط حجز بها آخر المقاعد المؤهلة إلى دور الـ 16، قبل أن يتجاوز الهلال ويواصل مشواره في البطولة.

بدوره، تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى مرحلة ربع النهائي من البطولة القارية عقب تجاوزه سول الكوري الجنوبي بالفوز عليه ذهابًا بهدف نظيف وإيابًا بهدفين مقابل هدف.

وخلال مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، ظهر الفريق الياباني بصورة قوية، بعدما جمع 16 نقطة، مسجلًا 14 هدفًا مقابل 7 استقبلتها شباكه، ليطمح إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، حيث كانت أبرز إنجازاته بلوغ نصف النهائي في نسخة 2020 خلال أول مشاركة له.

ويلتقي المتأهل من مواجهة السد وفيسيل كوبي مع الفائز من لقاء الأهلي السعودي حامل اللقب وجوهور دار التعظيم الماليزي في نصف النهائي 20 أبريل الجاري.