مانشيني.. ساعة سويسرية في الغرفة 612

ينفذ الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب فريق السد الأول لكرة القدم، برنامجًا يوميًا صارمًا لم يحِد عنه قيد أنملة منذ وصوله إلى مدينة جدة من أجل منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وكأنه ساعة سويسرية.

ووفق ما رصدته «الرياضية»، يحرص المدرب الشهير على أن تكون كل دقيقة من يومه محسوبة، بين الفندق والكورنيش والملعب، في روتين دائم.

تبدأ رحلة مانشيني اليومية في الـ 08:00 صباحًا، حين يغادر غرفته رقم 612 في الدور السادس بفندق ريتز كارلتون، وينزل إلى الدور الأول لتناول الإفطار مع الفريق في المطعم الخاص.

وفي الـ 09:00 تمامًا، يخرج المدرب متجهًا إلى كورنيش جدة برفقة بعض أفراد جهازه المعاون، ليمارس هوايته المفضلة، المشي على شاطئ البحر لمدة ساعة كاملة.

يعود مانشيني إلى الفندق في الـ 10:00 صباحًا، ويختفي داخل غرفته حتى الـ 01:00 ظهرًا، حيث ينزل لتناول وجبة الغداء مع اللاعبين والجهاز الفني، وما إن تنتهي الوجبة حتى يعود إلى جدوله الدقيق؛ ففي الـ 02:00 تمامًا يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع جهازه المعاون لوضع البرنامج التدريبي لليوم حسب المواعيد المحددة.

بعد الاجتماع بساعة، يعود مانشيني إلى غرفته في الـ 03:00 ليقضي فيها ساعة ونصف الساعة، قبل أن ينزل في تمام الـ 04:30 إلى الحافلة المرابطة أمام المدخل الرئيسي للفندق، متجهًا إلى موقع التدريب الذي يبدأ عادة في الـ 06:00 مساءً ويستمر حتى الـ 08:00.

وبمجرد عودته إلى الفندق، يصعد إلى غرفته في الـ 09:00 ليقضي فيها ساعة، ثم يتناول وجبة العشاء في الـ 10:00 مساءً، ليعود بعدها مباشرة إلى الغرفة 612 ويغلق بابها حتى صباح اليوم التالي.

يذكر أن السد يواجه فيسل كوبي الياباني الخميس في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة .