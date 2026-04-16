هويوس: صداقة ميسي لن تعيق التدريبات

أوضح الأرجنتيني جييرمو هويوس، مدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم الجديد، أن صداقته الطويلة مع النجم ليونيل ميسي، قائد الفريق، لن تمنعه من العمل بجد مع مواطنه في التدريبات.

وقال هويوس، في تصريحات صحافية :«الصداقة أمر غير قابل للتفاوض، نتشارك صداقة تمتد لأعوام طويلة، لكن هذه الصداقة لا تعني أننا سنكون ملازمين له أو في وجهه كل يوم».

ويخلف هويوس الذي شغل سابقًا منصب المدير الرياضي لإنتر ميامي، مواطنه الآخر خافيير ماسكيرانو الذي غادر النادي لأسباب شخصية الثلاثاء الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من قيادته إلى التتويج باللقب الأول له في كأس الدوري الأمريكي.

وكان هويوس، صاحب الـ62 عامًا، أحد أبرز الموجّهين السابقين لميسي ضمن فرق الفئات العمرية في برشلونة قبل أكثر من عقدين، وظل الثنائي الأرجنتيني على علاقة وثيقة منذ ذلك الحين.

وذكر النادي الأمريكي في بيان صحافي، عن تولي هويوس قيادة الفريق في المباريات المقبلة.

وأفادت مصادر في النادي أنه من المتوقع بقاء هويوس على رأس الجهاز الفني حتى منتصف العام فقط، على أن يتم اعتماد طاقم تدريبي جديد مع انطلاق كأس الدوريات أغسطس المقبل.

وبعد سبع مراحل الموسم الجاري، يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي، ويُعد ميسي بطل كأس العالم 2022، والحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات، النجم الأبرز في صفوف الفريق.