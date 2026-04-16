«شارة قيادة» تثير غضب جماهير بوروسيا

أوضح أوجين بولانسكي، مدرب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الأول لكرة القدم، أن روكو ريتز، سيحتفظ بشارة القيادة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد الاحتجاجات من الجماهير، بسبب الانتقال المرتقب للاعب إلى لايبزيج الصيف المقبل.

وقال بولانسكي لصحيفة «بيلد»، الخميس: «تم اختيار روكو قبل بداية الموسم من قبل الفريق، وهو قائد جيد، ويقود المجموعة ليس فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا، روكو سيستمر في القيام بذلك خلال المباريات الخمس المتبقية».

وتأتي تصريحات بولانسكي في رد فعل على غضب مشجعي الفريق الذين وجهوا انتقادات لاذعة للاعب بسبب اختياره الانتقال إلى لايبزيج، وهو النادي المدعوم من شركة ريد بول.

ورفعت جماهير جلادباخ لافتات هجومية على اللاعب، كتب على إحداها :«من يريد هذا يجب ألا يكون قائدنا أبدًا»، وذلك خلال المواجهة على ملعب لايبزيج الأسبوع الماضي.