الإنتر يخطط على سيميوني

يدرس نادي إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، خيار التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول، وذلك قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب موقع «فوت ميركاتو» الخميس، يعتزم النادي الإيطالي استبدال كريستيان كيفو، مدربه الحالي، حال نجاحه في إقناع هدفه الأول الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، بتولي المهمة، حيث يمثل المدرب الأرجنتيني الأولوية القصوى لإدارة إنتر ميلان.

ويمتد عقد سيميوني، البالغ من العمر 55 عامًا، مع أتلتيكو حتى 30 يونيو 2027.

ووفقًا لـ«فوت ميركاتو» أجرى بعض أعضاء إدارة إنتر ميلان اتصالات أولية مع سيميوني لاستطلاع رأيه بشأن هذه الخطوة في وقت تبدو فيه الإدارة منفتحة أيضًا على خيار تمديد عقد كيفو.

ويملك سيميوني تاريخًا مع النادي الإيطالي، إذ سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في الفترة من 1997 إلى 1999، وتوج معه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يقدم فيه كريستيان كيفو موسمًا استثنائيًا في تجربته الأولى مع الفريق.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي أقرب ملاحقيه، كما بات على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي كأس إيطاليا.

في المقابل نجح سيميوني في قيادة أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة أرسنال، ويستعد حاليًا لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا، ضد ريال سوسيداد خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.