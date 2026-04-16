الجبال يرفض التجريبية قبل ضمك

فضّل التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، عدم خوض أي مواجهة تجريبية خلال الفترة الحالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويخوض الفريق النجراني مباراة أمام ضمك ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضة في أبها الخميس المقبل.

وكان الأخدود قد خسر من النصر السبت الماضي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ 28 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ويحتل الأخدود المركز الـ17 وقبل الأخير في الترتيب العام للدوري بعد أن حصد 16 نقطة من 4 انتصارات والتعادل في مثلها، مقابل 20 خسارة خلال 28 جولة.