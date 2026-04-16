معلم يدير موقعة الاتحاد وماتشيدا

يقود الدولي الصيني ما نينج هو، مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام نظيره ماتشيدا الياباني، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الآسيوي للعبة اختار مع الحكم الصيني الدولي الكوري الجنوبي كيم جونج هيوك لقيادة تقنية الـ «var» في المباراة.

ويعمل ما نينج المولود في 14 يونيو 1979 مدرس رياضة في بلاده، وهو حكم دولي معتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ 2011.

وفي 2022 اُختير ضمن 35 حكمًا لتولي مباريات نهائيات كأس العالم 2022.

وسبق للحكم الدولي الصيني البالغ 46 عامًا قيادة 28 مباراة للأندية السعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا وشملت 6 أندية: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والتعاون والفيحاء .

وتعد أشهر الحالات التي واجهته خلال لقاء في الدوري المحلي حينما اعتدى عليه البرازيلي هنريكي إدواردو وأسقطه أرضًا، لينهض من جديد ويمنحه بطاقة حمراء.

وقاد الحكم الصيني نهائي كأس آسيا، بين قطر و الأردن في فبراير 2024.

ووصل الاتحاد إلى ربع النهائي بعد أن حل رابعًا في مجموعة الغرب برصيد 15 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات، مقابل الخسارة في ثلاث، وتخطى عقبة الوحدة الإماراتي 1ـ0، في دور الـ 16 الثلاثاء الماضي

وتأهل ماتشيدا، بعد تصدره مجموعة الشرق برصيد 17 نقطة، حصدها من خمسة انتصارات وتعادلين مقابل الخسارة في مباراة واحدة، وفي دور الـ 16، تجاوز جانجوون الكوري، حيث تعادل ذهابًا قبل أن يفوز إيابًا 1ـ0.