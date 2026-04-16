مخادمة يقود الأهلي وجوهور

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأردني أدهم مخادمة، الحكم الدولي، لقيادة مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره جوهور الماليزي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد القاري كلف الأسترالي شون إيفانز لتولي مهمة تقنية الـ «var».

ووصل الأهلي إلى الدور ربع النهائي بعد تجاوزه الدحيل بهدف دون مقابل في دور الـ 16 الإثنين الماضي، سجله النجم الجزائري رياض محرز، فيما تأهل الفريق الماليزي إلى ربع النهائي بعد فوزه على سان فريشي هيروشيما الياباني 3ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

والوجه الأردني، البالغ 38 عامًا، مألوف للفرق السعودية، إذ سجل موقع «ترانسفير ماركت» قيادته 21 مباراة لها في دوري الأبطال، شملت ثمانية أندية: الهلال، والأهلي، والنصر، والاتحاد، والفتح، والفيحاء، والتعاون، والشباب.

ومن أبرز مبارياته القارية «كلاسيكو» الأهلي والهلال، الذي انتهى 3ـ1 للقطب الجداوي في نصف النهائي، قبل تتويجه لاحقًا بلقبه الآسيوي الأول، كما قاد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي خسره الأزرق العاصمي 0ـ1.

ويحمل مخادمة شهادة في الهندسة المدنية، وبدأ مسيرته التحكيمية عام 2004 حكمًا مساعدًا في الأردن، قبل أن يتولى تحكيم الساحة عام 2009، ويحصل على الشارة الدولية من «فيفا» في 2013.