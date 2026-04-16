ليفربول يعلن نهاية موسم إيكيتيكي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، غياب الفرنسي أوجو إيكيتيكي، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، عمّا تبقى من الموسم الجاري، إضافة إلى منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وأصدر النادي بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«أكدت الفحوصات إصابة إيكيتيكي بتمزق في وتر أخيل، وبناء على ذلك، سيغيب عن الأسابيع المتبقية من موسم النادي، ولن يكون قادرًا على المشاركة في كأس العالم هذا الصيف مع فرنسا».

ولم يحدد ليفربول أي جدول زمني لتعافي إيكيتيكي، مضيفًا: «المستجدات ستُعلن في الوقت المناسب، مع حصول أوجو على الدعم الكامل من الجميع في ليفربول».

وجاء بيان ليفربول بعدما كشف ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الأربعاء، غياب إيكيتيكي عن كأس العالم، في بيان أصدره منتخب «الديوك» قال فيه :«للأسف، فإن خطورة إصابة إيكيتيكي ستمنعه من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم، هذه الإصابة ضربة قاسية له بالطبع، وللمنتخب الفرنسي أيضًا، أردت أن أعبر عن كامل دعمي له، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله».

وسقط اللاعب الفرنسي الدولي، صاحب الـ23 عامًا، أرضًا ممسكًا بأسفل ساقه اليمنى خلال الشوط الأول من خسارة ليفربول 0ـ2 أمام بطل أوروبا باريس سان جيرمان في إياب ربع النهائي على ملعب «أنفيلد» الثلاثاء الماضي، واضطر إلى مغادرة الملعب.

وسجّل إيكيتيكي 17 هدفًا في 45 مباراة، ضمن مختلف المسابقات مع ليفربول منذ انضمامه إلى «أنفيلد» مقابل 79 مليون جنيه إسترليني «105.5 ملايين دولار» الصيف الماضي.

ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى مع فرنسا في تصفيات كأس العالم سبتمبر الماضي، بات إيكيتيكي عنصرًا أساسيًا في صفوف بطل العالم مرتين، محرزًا هدفين، ومقدمًا تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات دولية.

وكانت الإصابات عاملًا رئيسًا في موسم متواضع لليفربول، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري المحلي، وسينهي الموسم من دون ألقاب.