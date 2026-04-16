3,3 مليون دولار جائزة بطل «رولان جاروس»

أعلن منظمو جائزة بطولة «رولان جاروس»، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الخميس، حصول بطلي فردي منافسات الرجال، والسيدات، هذا العام على 2,8 مليون يورو «3,3 مليون دولار»، بزيادة عن 2,55 مليون يورو عن عام 2025.

وارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز بنسبة 9,5% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد المنظمون على نيل الخاسرين في الدور الأول من تصفيات الفردي 24 ألف يورو، في حين يضمن اللاعبون ما لا يقل عن 87 ألف يورو، مقابل بلوغهم الجدول الرئيس.

وتفوق قيمة الجوائز المعروضة في البطولة الكُبرى على الملاعب الترابية في «رولان جاروس» تلك المخصصة في بطولة أستراليا المفتوحة، لكنها تبقى أقل من بطولتي «الجراند سلام» الأخريين، و«يمبلدون» والولايات المتحدة المفتوحة.

وتنطلق البطولة في باريس في 24 مايو المقبل، مع دخول الإسباني كارلوس ألكاراز، والأمريكية كوكو جوف بصفتهما حاملي اللقب.

من جهته، كشف الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب عن تنظيم مراسم وداع للسويسري ستانيسلاس فافرينكا، البطل السابق لعام 2015، وجايل مونفيس، اللذين سيشاركان في البطولة للمرة الأخيرة.