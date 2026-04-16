ماليزيا.. نهضة في السبعينيات ومواهب جديدة

تمتد قصة رياضة كرة القدم في ماليزيا عبر عقود من الإنجازات والتقلبات، إذ كانت في فترات مبكرة واحدة من القوى البارزة في آسيا، لا سيما في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حين شكّلت مركزًا كرويًّا مهمًا في المنطقة.

في تلك الحقبة لعبت بطولة كأس ميرديكا دورًا محوريًّا في صقل هوية الكرة الماليزية، إذ لم تكن مجرد بطولة محلية، بل منصة دولية استقطبت منتخبات قوية من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ما منح اللاعبين الماليزيين خبرة تنافسية نادرة في ذلك الوقت، والإسهام في بناء جيل قادر على مقارعة الكبار.

بلغت الكرة الماليزية ذروة مجدها حين نجح المنتخب في التأهل إلى الألعاب الأولمبية عام 1972، بعد أن كان قريبًا أيضًا من الظهور في نسخ أولمبية أخرى، وهو إنجاز يعكس مكانة المنتخب في تلك المرحلة.

كما حقق المنتخب نتائج لافتة في الألعاب الآسيوية عام 1974 بحصوله على الميدالية البرونزية، وهو من أبرز إنجازاته القارية.

تلك الفترة الذهبية شهدت بروز أسماء خالدة في تاريخ الكرة الآسيوية، يتقدمهم النجم الأسطوري مختار داهاري، الذي لم يكن مجرد هداف، بل رمزًا كرويًّا ألهم أجيالًا كاملة، إضافة إلى صه تشين أون أحد أبرز المدافعين في تلك الفترة.

واصلت ماليزيا حضورها الإقليمي القوي عبر بطولات جنوب شرق آسيا، حيث تُوج المنتخب بعدة ألقاب في ألعاب جنوب شرق آسيا، ومع مرور الوقت، وعلى الرغم من التراجع الذي أصاب المنتخب في بعض الفترات، عادت ماليزيا لتصنع لحظة تاريخية جديدة عندما تُوِّجت بلقب بطولة آسيان لكرة القدم 2010، وهو أول لقب لها في هذه البطولة.

على صعيد الأندية، تركت ماليزيا بصمة مبكرة في البطولات القارية، حيث يُعد سيلانجور من أبرز الفرق التاريخية في البلاد، وقد حقق نجاحات محلية كبيرة، إلى جانب إنجاز قاري بارز يتمثل في التتويج بلقب بطولة الأندية الآسيوية 1967 بنظامها القديم، ليكون من أوائل ممثلي شرق آسيا الذين يحققون إنجازًا على هذا المستوى.

كما ظهرت أندية أخرى مثل جوهور دار التعظيم لاحقًا لتعزز الحضور الماليزي قاريًّا وتنافس في بطولات مثل كأس الاتحاد الآسيوي، كما برز عدد من المواهب يتقدمهم عارف أيمن، لاعب جوهور دار التعظيم، الذي دخل في قائمة الترشيحات النهائية لأفضل لاعب في آسيا عام 2025، التي تُوِّج بها سالم الدوسري، قائد الهلال.

وبدا اسم فريق جوهور في الصعود بقوة قاريًّا بوصوله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يلاقي الجمعة نظيره الأهلي السعودي على ملعب الإنماء في جدة.