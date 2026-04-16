الأهلي يعيد أتانجانا إلى القائمة الأساسية

يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على الفرنسي فالنتين أتانجانا لاعب الوسط، في القائمة الأساسية أمام جوهور الماليزي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته، أن اللاعب الفرنسي أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة مع زملائه أمام الفريق الماليزي، بعد نجاحه في تجاوز الاختبارات البدنية واللياقية.

وشارك أتانجانا مع فريقه أمام الدحيل، الإثنين الماضي، في دور الـ 16 في الأشواط الإضافية بعد عودته من الإصابة.

وكان أتانجانا «20 عامًا» تعرض للإصابة إثر احتكاكه مع أحد زملائه خلال تدريبات المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، ما أدى إلى استبعاده من قائمة «الديوك» وعودته إلى جدة.

ودافع أتانجانا عن ألوان الأهلي في 30 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا خمسة أهداف منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف الماضي قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي بموجب عقد يمتد ثلاثة أعوام.