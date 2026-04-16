جيسوس يرفض إراحة أنجيلو والعقيدي

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، من الثنائي البرازيلي أنجيلو جابرييل ونواف العقيدي مواصلة برنامجهما العلاجي، الخميس، بخلاف بقية زملائهما، الذين منحهم إجازة عقب الانتصار على الاتفاق، الأربعاء، حسبما ذكر مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ المدرب البرتغالي اتفق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور كارلوس ميجيل على وجود الثنائي في النادي عند الـ 03:00 عصرًا، لاستكمال برنامجهما.

وكسب النصر ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل بواسطة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويعاني أنجيلو من شد في العضلة الخلفية، فيما يشعر العقيدي بآلام في المنطقة ذاتها تعرض لها قبل مباراة النصر أمام الأخدود السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 28.

من جانب آخر، تغادر بعثة النصر، صباح السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية، على طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، الأحد، على ملعب زعبيل.

ويجري الأصفر العاصمي تدريبًا واحدًا فقط على الملعب الرئيس، الذي سيحتضن المباراة، على أن يسبق التدريب عقد مؤتمر صحافي للبرتغالي جورجي جيسوس.

وكان النصر تصدر مجموعته الرابعة في البطولة القارية بالعلامة الكاملة 18 نقطة، وفي دور الـ16 تغلب على أركاداج ذهابًا وإيابًا 2ـ0.

وفي حال تخطيه الوصل، سيواجه الفائز من الأهلي القطري والحسين إربد الأردني.