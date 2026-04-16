«خليفة الدولي» يحتضن نهائي الكأس

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، إجراء المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير، 9 مايو المقبل، على ملعب «خليفة الدولي».

وتلعب منافسات دور الثمانية في الفترة من 1 إلى 8 مايو، بمشاركة الغرافة، أم صلال، الريان، الوكرة، الشمال، السد، الدحيل، والعربي.

وشهدت النسخة الرابعة والخمسين من المسابقة مشاركة 20 ناديًا من أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد القطري، سيتم طرح تذاكر المباراة النهائية للجماهير بدءًا من 2 مايو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد، إذ تم تحديد قيمة التذاكر لتكون الفئة الأولى بقيمة 50 ريالًا، والفئة الثانية بقيمة 30 ريالًا، بينما تبلغ قيمة تذاكر الفئة الثالثة وتذاكر ذوي الإعاقة 10 ريالات، إضافة إلى السماح لكل مشجع بشراء ست تذاكر كحد أقصى.

ويكتسب تنظيم النهائي على ملعب «خليفة الدولي» أهمية خاصة هذا العام، إذ يتزامن مع مرور 50 عامًا، على افتتاحه في عام 1976.

ويُعد الملعب الواقع في منطقة «أسباير زون» أحد أبرز معالم الإرث الرياضي في قطر، وسبق له استضافة العديد من الفعاليات الكُبرى، من أهمها مباريات ببطولة كأس العالم 2022.