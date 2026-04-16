«فورمولا 1».. دومينيكالي يطالب بالتعديلات

دعا ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، إلى إدخال تعديلات على القواعد الجديدة المعتمدة هذا الموسم في بطولة العالم للسيارات، ولا سيما ما يتعلق بالمحركات الهجينة، التي تثير آلية إدارة القوة الكهربائية فيها انقسامًا بين السائقين.

وقال المسؤول الإيطالي في مقابلة مصوّرة مع موقع «أوتوسبورت» : «المناقشات التي جرت خلال الأشهر الماضية مع الاتحاد الدولي للسيارات، والفرق، والآن بشكل أكبر مع السائقين، تسير في الاتجاه الصحيح، هناك اجتماعات هذا الأسبوع والأسبوع المقبل قبل سباق ميامي، لبحث ما يمكن القيام فيه لتحسين الوضع أو تعديله».

وأضاف دومينيكالي :«يقوم الاتحاد الدولي للسيارات، بحلول الجائزة الكبرى المقبلة في عطلة نهاية الأسبوع في الأول من مايو، بإبلاغ الفرق بالتعديلات التي ستُجرى، سواء في التجارب من أجل السماح بالقيادة بأقصى قوة ممكنة أو عند أقصى درجات الكبح، أو خلال السباقات لضمان معالجة بعض المخاوف التي أثارها السائقون».

وتشكل المحركات الهجينة الجديدة «50% حرارية و50% كهربائية» الحدث الأبرز في عام 2026، إذ فرضها الاتحاد الدولي للسيارات، بهدف تعزيز فرص التجاوز وتحسين الإثارة في بطولة الفورمولا 1، التي تشهد ازدهارًا كبيرًا.

وشهدت جائزة اليابان الكبرى 29 مارس الماضي حادثًا تعرض له البريطاني أوليفر بيرمان، سائق فريق هاس، بعدما اصطدم بسرعة 300 كم في الساعة بسيارة ألبين التي كان يقودها الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، بسرعة أقل بنحو 50 كم في الساعة، ما أعاد فتح باب الانتقادات داخل مراكز الصيانة بشأن الفوارق الكبيرة في السرعات بين السيارات وتعقيدات إدارة الطاقة الكهربائية.

وتتيح السيارات وضعية «التجاوز» وزر «تعزيز» للحصول على دفعة إضافية من القوة الكهربائية لتسهيل التجاوز، لكن ذلك قد يؤدي إلى استنزاف البطارية، وفقدان السرعة، والتعرض لتجاوز معاكس أثناء إعادة شحن الطاقة عند الكبح في المنعطفات.

وسبق للاتحاد الدولي للسيارات أن أدخل تعديلات خلال التجارب في اليابان، كما استغل إلغاء سباقي البحرين والسعودية، لعقد مناقشات حول تغييرات محتملة على القواعد أثناء السباقات.