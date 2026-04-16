ذهبية الجودو

فازت الفرنسية شيرين بوكلي، الخميس، بالميدالية الذهبية في منافسات فئة السيدات تحت 48 كجم في بطولة أوروبا للجودو للكبار بعد تغلبها على الروسية سابينا جيليازوفا (الفرنسية)