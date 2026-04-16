«المملكة القابضة » تستحوذ على الهلال بـ 840 مليونا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة تستحوذ بموجبها الشركة على 70 في المئة من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال، الخميس.

وكشفت المملكة القابضة، في بيان لها، عن توقيع الاتفاقية بناءً على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال، فيما تبلغ حقوق الملكية 1.2 مليار ريال، التي تمثل 100 في المئة من إجمالي حقوق ملكية الشركة، وبناءً عليه تبلغ قيمة المقابل للاستحواذ على حصة 70 في المئة مبلغ 840 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لها: «يعد الاستحواذ على شركة نادي الهلال خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع حضور شركة المملكة القابضة في قطاع الرياضة والترفيه سريع النمو في السعودية، الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030».

من جانبه، قال الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة، في البيان: «يمثل نادي الهلال رمزًا وطنيًّا للفخر والاعتزاز، واستحواذنا عليه يعكس إيماننا العميق بدور الرياضة كقوة تنموية للاقتصاد والمجتمع، وسيوفر منصة فريدة لتطبيق معاييرنا الاستثمارية العالمية وبناء شراكات من شأنها إطلاق الإمكانات التجارية والرياضية لنادي الهلال والحفاظ على إرثه وهويته الراسخة».

وانتقلت ملكية الهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة في 5 يونيو 2023 رفقة أندية النصر والأهلي والاتحاد.