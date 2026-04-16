الريال يرفض ممر برشلونة الشرفي

كشفت تقارير إسبانية عن رفض إدارة فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم فكرة تنظيم ممر شرفي للغريم التقليدي برشلونة، حال حسم الأخير لقب مسابقة الدوري قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع الطرفين 10 مايو المقبل.

وأوضح برنامج الشيرينجيتو الإسباني أنَّ ريال مدريد لا يخطط لتنظيم ممر شرفي لبرشلونة في حال حسم منافسه لقب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة.

وأضاف أنَّ موقف الرفض قد تم الاستقرار عليه داخليًّا، حيث يعارض مدريد اتخاذ هذه اللفتة حتى لو تأكد فوز برشلونة باللقب قبل مواجهتهما المرتقبة في 10 مايو على ملعب كامب نو.

ويحتاج برشلونة إلى توسيع صدارته بفارق 13 نقطة مع تبقي سبع مباريات، ليُحسم اللقب لصالحه حسابيًّا قبل موعد المباراة.

ويتصدر برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد وصيفًا برصيد 70 نقطة، قبل 7 جولات على انتهاء المسابقة.