«اللص والكلاب» جديد عمرو سعد.. ومريم تحسم الجدل

يتأهب الممثل المصري عمرو سعد لخوض تجربة سينمائية من خلال إعادة تقديم رواية «اللص والكلاب» للأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الماضي عبر مسلسل «إفراج».

وفي المقابل، حسمت السيناريست مريم نعوم الجدل المثار حول حقوق الملكية الفكرية للعمل، وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الرياضية» أنها المالكة الحصرية والوحيدة لحقوق تحويل رواية «اللص والكلاب»، مشيرة إلى حصولها على هذه الحقوق رسميًا من «أم كلثوم» ابنة الأديب نجيب محفوظ.

وأضافت أنها تمتلك أيضًا حقوق أربعة أعمال أخرى للراحل نجيب محفوظ وهي: «الكرنك»، «القاهرة الجديدة»، «الطريق»، و«ثرثرة فوق النيل»، معلنة عن مشروع فني مرتقب يحمل اسم «القاهرة»، يدمج عوالم هذه الروايات في عمل واحد.

وعن احتمالية التعاون مع عمرو سعد، نفت مريم نعوم بشكل قاطع وجود أي تواصل أو اتفاقات قائمة بينهما بشأن الرواية.