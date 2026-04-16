الاتحاد.. بيرجوين يغيب والعبود يشارك

غاب الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن التدريبات، الخميس، عشية مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورصدت «الرياضية» مشاركة جميع اللاعبين في الحصة التدريبية الختامية، وبينهم الجناح عبد الرحمن العبود، فيما كان بيرجوين الاستثناء الوحيد.

وتجاوز العبود آثار ضربة في مفصل القدم تعرّض لها خلال المباراة الماضية أمام الوحدة الإماراتي لحساب الدور ثمن النهائي، قبل دقائق من حصوله على ركلة جزاء منحت الفريق هدف الفوز الوحيد وبطاقة التأهل.

وخلال المباراة ذاتها تعرض بيرجوين لإصابة عضلية فرضت خروجه من الملعب اضطراريًا في الدقيقة 65 ودخول الجناح البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز بدلًا منه.

وخلال الحصّة، وثقت «الرياضية» حضور فهد سندي، رئيس مجلس الإدارة، والمستشارين محمد نور وحمد المنتشري، وغسّان فلمبان، نائب المدير الرياضي، من أجل متابعة التدريبات.

ويواجه الاتحاد منافسه الياباني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.