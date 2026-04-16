بطولة ميونيخ.. زفيريف يقصي ديالو ويتأهل

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، إلى دور الثمانية في بطولة ميونيخ لكرة المضرب، وذلك عقب فوزه على الكندي جابرييل ديالو، بنتيجة 6ـ1 و6ـ2، الخميس، في دور الـ16 للمسابقة، المنظمة في ألمانيا على الملاعب الرملية.

وقال زفيريف في مقابلة على أرض الملعب بعد المباراة :«أعتقد أن ديالو كان يعاني من بعض المشاكل في الظهر ولم يكن إرساله قويًا في المجموعة الثانية. لكني سعيد بالفوز وبخوض مباراة أسهل».

وضرب زفيريف، المصنف الثالث عالميًا، موعدًا مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو في دور الثمانية للبطولة.

وفاز سيروندولو على زفيريف في كافة المباريات الثلاث التي لعبت بينهما على الملاعب الرملية، بعدما سبق أن تغلب على منافسه الألماني مرتين في بطولة مدريد ومرة ببطولة بوينس أيرس.

في المقابل، يتفوق زفيريف على سيروندولو في سجل لقاءاتهما بمختلف الملاعب، إذ حقق 4 انتصارات، وتلقى 3 هزائم، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

ويسجل زفيريف ظهوره الـ113 في دور الثمانية منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية، وهو رابع أعلى لاعب يصل إلى هذا الرقم بين اللاعبين النشطين حاليًا، متفوقًا على السويسري ستان فافرينكا، صاحب المركز الخامس بالقائمة، الذي خاض 112 لقاءً في هذا الدور.

ويأمل زفيريف التتويج ببطولة ميونيخ للمرة الرابعة، كما يسعى لتحقيق لقبه الأول في بطولات الأساتذة لفئة الـ500 على الملاعب الرملية منذ 12 شهرًا.

وفي المواجهة الأخرى، صعد السلوفاكي أليكس مولتشان إلى دور الثمانية بعد فوزه على الألماني دانييل ألتماير بمجموعتين دون رد، ليلتقي مع الفائز من الكندي دينيس شابوفالوف والمجري فابيان ماروزان.