رسميّا.. سيتي يودع القائد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، عن رحيل لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، قائد فريقه الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الجاري، بعد تسعة مواسم تُوِّج فيها بـ 18 لقبًا.

وهذا هو الإعلان الرسمي من النادي لرحيل اللاعب، الذي سبق أن كشف عن ذلك في تصريحات صحافية نهاية مارس الماضي، وتبع ذلك تأكيدات من مدربه بيب جوارديولا، الذي عبَّر عن غضبه من اللاعب، البالغ 31 عامًا، الذي لم يخبره بقراره مسبقًا، عادًا أنَّ رحيله يعد خسارة كبيرة للفريق.

وانضم صانع الألعاب إلى سيتي في 2017، وخاض منذ ذلك الحين 450 مباراة، محرزًا 18 لقبًا، بينها ستة في الدوري الممتاز وآخر بدوري أبطال أوروبا. وخلال مسيرته، سجَّل 76 هدفًا وقدَّم 77 تمريرة حاسمة حتى الآن.

ودخل البرتغالي أخيرًا قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث عدد المشاركات في تاريخ سيتي، متجاوزًا عددًا من الأسماء البارزة السابقة، بينهم الإسباني دافيد سيلفا وبول باور والإسكتلندي ويلي دوناكي.

وجاء في بيان للنادي: «يؤكد مانشستر سيتي أنَّ برناردو سيلفا سيغادر النادي هذا الصيف.. سيركّز برناردو الآن على محاولة ضمان أن تنتهي فترته المتبقية بمزيد من الألقاب، في ظل استمرار فريق بيب جوارديولا في المنافسة بقوة على الدوري الممتاز وكأس إنجلترا».

وارتبط اسم لاعب بنفيكا وموناكو السابق بالانضمام إلى عدة أندية أوروبية من بينها برشلونة الذي سبق أن حاول معه قبل عامين، ويوفنتوس، إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي.