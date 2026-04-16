على خطى رونالدو.. ميسي يستحوذ على كورنيا

استحوذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، على ملكية نادي كورنيا، الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإسبانية.

وأعلن النادي، الذي يقع في ضواحي مدينة برشلونة، في بيان الخميس: «أتمّ لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، عملية الاستحواذ الرسمية على كورنيا، ليصبح بذلك المالك الجديد للنادي».

وأشار النادي، الذي تأسس عام 1951، إلى «بداية فصل جديد في تاريخ النادي، بهدف تعزيز التطور الرياضي والمؤسسي وتوطيد الهيكلية، ومواصلة الاستثمار في المواهب الشابة». وتابع: «يسترشد المشروع برؤية طويلة الأمد وخطة استراتيجية تجمع بين الطموح والاستدامة والارتباط الوثيق بجذوره المحلية».

وتأتي هذه العملية بعد عدة أسابيع من استحواذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على 25 في المئة من أسهم ألميريا الإسباني من الدرجة الثانية.

وأوضح النادي أنَّ استحواذ أسطورة برشلونة سيقود تعزيز العلاقات الوثيقة مع المدينة والتزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كاتالونيا، حسبما جاء في البيان.

كما تؤكد عملية الاستحواذ على الرغبة المعلنة لميسي، البالغ 38 عامًا، بالعودة إلى العيش في برشلونة في نهاية مسيرته الكروية.

تدرّج العديد من اللاعبين البارزين في صفوف كورنيا، من بينهم ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، وجوردي ألبا، زميل ميسي السابق في برشلونة.

وهبط كورنيا إلى الدرجة الأدنى مرتين على التوالي الموسمين الماضيين.وكان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح بأتلتيكو مدريد، بفوزه عليه بهدف دون رد في الدور الثاني لكأس إسبانيا 2021. وكان الفريق آنذاك يلعب بالدرجة الثالثة.