جوهور.. نادي النمور تترأسه الأميرة أمينة ويمثّل جنوب ماليزيا

استمدَّ نادي جوهور دار التعظيم الماليزي اسمه من الولاية التي ينتمي إليها، وتقع جنوبي بلاده.

وتأسّس النادي في 1972 تحت اسم «بي كي إن جي»، واستمرّ هكذا حتى عام 1996 حين قررت حكومة ولاية جوهور الاستحواذ عليه، وأسبغت عليه اسمها.

وفي ماليزيا، تحمل كلمة ولاية لقبًا شرفيًا يرتبط عادة بهويّتها التاريخية والدينية، واختير لجوهور لقب «دار التعظيم»، الذي انتقل بالتبعية إلى النادي عام 2013، تزامنًا مع إعادة هيكلته، ضمن مشروع قاده الأمير تونكو إسماعيل إدريس، ولي عهد الولاية.

وبموجب صفقة الاستحواذ، أصبح تونكو مالك النادي، فيما عُيِّنت شقيقته الأميرة أمينة ميمونة إسكندارية في 27 يوليو 2016، رئيسةً لمجلس الإدارة.

ويتكون شعار النادي من 3 عناصر رئيسة، درع، ونمر في المنتصف، وتاج في الأعلى، وتكسوه الألوان الأزرق والأبيض والأحمر والأسود.

وحسب مراجع ماليزية، يمثّل النمر قوة وشجاعة «جوهور»، وهو رمز تاريخي في شعارات الولاية نفسها، أمّا التاج فيعبّر عن نظام السلطة الملكية، ويعكس الارتباط بالعائلة الحاكمة، والدرع يشير إلى الحماية والانضباط.

ولكل لون مستخدم دلالة أيضًا، فالأزرق ولاء واستقرار، والأحمر شجاعة وطموح، والأبيض نقاء وروح رياضية، والأسود قوة وهيبة.

ويُلقَّب النادي بـ «هاريماو سيلاتان» وتعني في اللغة العربية «نمور الجنوب»، تجسيدًا لارتباطه بهوية المدينة وموقعها الجغرافي.

ومنذ استحداث دوري السوبر الماليزي عام 2004، يفرض فريق جوهور دار التعظيم الأول لكرة القدم سيطرته على لائحة أبطال المسابقة، بواقع 12 لقبًا، مقابل 10 ألقاب فقط لبقية منافسيه مجتمعين.

ويبتعد جوهور بفارق 10 ألقاب عن الفرق الثلاثة الملاحقة له سلاجور، وقدح دار الأمان، وكلنتن، التي حقق كل منها الدوري مرتين.

وحقق الفريق لقبًا قاريًا وحيدًا هو كأس الاتحاد الآسيوي عام 2015 بعد فوزه في النهائي على استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف دون رد.

ويبحث عن الفوز للمرة الأولى بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يجمعه الدور ربع النهائي منها بالأهلي، الجمعة، في جدة.