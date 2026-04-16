ماري: جدل تعييني لا يهمني.. وتركيزي في الملعب

أكدت ماري- لويز إيتا، المدربة الجديدة لفريق أونيون برلين الألماني الأول لكرة القدم، أنها لن تلتفت للجدل الذي أثير عقب تعيينها حتى نهاية الموسم، عقب إقالة شتيفن باومجارت، وقالت إنها ستركز فقط على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وستشرف المدرب الألمانية، البالغة 34 عامًا، على يونيون برلين، الذي يحتل المركز 11 في جدول الترتيب، قبل أن تتولى تدريب فريق السيدات التابع للنادي.

وقالت في مؤتمر صحافي الخميس قبل مباراتها الأولى أمام فولفسبورج المتعثر السبت، إنها تدرك تمامًا حجم الجدل الذي أثير عقب تعيينها، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب بدوري الدرجة الأولى.

وأضافت لاعبة الوسط السابقة لفيردر بريمن: «أتفهم تمامًا رأي الجميع في هذه المسألة كوني أول امرأة تدرب فريقًا في الدوري الألماني، لكن الأمر لم يكن أبدًا متعلقا بذلك فقط، بل بكرة القدم دائمًا، والعمل مع الناس وتحقيق النجاح».

وتابعت: «أحظى بثقة النادي وأنا سعيدة بذلك. أهم شيء الآن هو الاستعداد جيدًا للمباراة القادمة أمام فولفسبورج».

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت قد ترددت عند تلقيها عرض تدريب الفريق الأسبوع الماضي، قالت: «لم يكن هناك ما يدعو للتفكير. كنت في المنزل يوم السبت، وفوجئت في البداية، لكنني شعرت بالسعادة لهذه الثقة، سارت الأمور بشكل سريع».

وأكدت إيتا أن ما حدث ليس استثناءً على الإطلاق في كرة القدم، حيث تتولى النساء المزيد والمزيد من المناصب القيادية في الكثير من الأندية حول العالم. مشيرة إلى أن هناك مدربات سبقنها في عدد من الدول الأخرى.

وحول تحضيراتها مع الفريق أوضحت: «الأمر الإيجابي هو أنني أتيحت لي الفرصة بالفعل للتعرف على الفريق أو بالأحرى العديد من اللاعبين، وقبل كل شيء العديد من الأشخاص في الجهاز التدريبي. كان هناك تواصل وحوار منتظم خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذلك أنا على دراية بهم بالفعل».

وأضافت: «لهذا السبب كان من الرائع أن تبدأ الأمور الثلاثاء ونعقد اجتماعنا الأول. لقد لمستُ أجواءً إيجابية للغاية، كما لمستُ انفتاح الفريق. وكان التركيز الآن، بالطبع، على التأقلم خلال الجلسات التدريبية الأولى.. وبالتأكيد، لا يمكن تغيير كل شيء رأسًا على عقب في ثلاثة أيام فقط. بدلاً من ذلك، سنجري بعض التعديلات الطفيفة، وبعدها، مع جلسة التدريب الأخيرة غدًا، سنكون على أتم الاستعداد».

وأشارت إلى أن الأمر لا يتعلق بمحاولة لعب كرة القدم بأسلوب الـ«تيكي تاكا» فجأة لكنها تتعقد أن أداء اللاعبين على أرض الملعب كان إيجابيًا، وكذلك انسجامهم، ودعمهم ومساعدتهم لبعضهم البعض في التدريبات وقالت: «يمكنك أن تشعر بانفتاحهم، وتلمس طاقة إيجابية، وهو أمر بالغ الأهمية دائمًا، لأن ثقتهم بأنفسهم ليست في أوجها حاليًا، لكنني أعتقد أن طريقة تعامل الفريق مع الأخطاء، ومع الأمور التي لم تسر كما هو مخطط لها، كانت جيدة، وهذا سيكون حاسمًا للغاية».

وكانت إيتا على رأس القيادة الفنية لأونيون برلين تحت 19 عامًا، وأصبحت أول مدرب مساعد بالدوري الألماني مع الفريق الأول في 2023.