الشهري يريح الاتفاقيين 5 أيام

منح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازةً لمدة خمسة أيامٍ مع اتِّساع الفاصل الزمني قبل مواجهة الأخدود، 30 إبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وخسِر الاتفاق 0ـ1 من مضيفه النصر، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29، وتجمَّد رصيده عند 42 نقطةً، وضعته في المركز السابع على لائحة ترتيب الفرق.

ويخوض الفريق مباراته المقبلة بعد أسبوعين، لذا أقرَّ الشهري راحةً لمدة خمسة أيامٍ بدءًا من الخميس. وستُستأنف التدريبات الجماعية، الثلاثاء، على رديف ملعب النادي.

وقبل النصر، خسِرت كتيبة الشهري 2ـ3 من الرياض، الأسبوع الماضي، لحساب الجولة الـ 28.

وكان مقرَّرًا إجراء مباراة الأخدود، 28 إبريل الجاري، لكنها تأجَّلت 48 ساعةً إلى الخميس بعد المقبل بدلًا من الثلاثاء، حسبما أعلن نادي الاتفاق الخميس.