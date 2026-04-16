الأهلي يواجه بطل إسبانيا وأوروبا

تُزيِّن ثلاثية الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي 2004 خزانة ألقاب الإسباني تشيسكو مونيوز، مدرب فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الأول لكرة القدم، الذي يواجه الأهلي، الجمعة، لحساب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحصل مونيوز على تلك الثلاثية عندما كان عضوًا ضمن الجيل الذهبي لفريق فالنسيا الإسباني خلال النصف الأول من باكورة عقود الألفية الحالية.

وقضى الإسباني الجزء الأول من مسيرته الاحترافية في فالنسيا، وأعير منه أكثر من مرةٍ، قبل انتقاله إلى ريال بيتيس في 2005، ثمَّ ليفانتي 2009، وبعد ذلك خاض تجربةً خارجيةً مع دينامو تبليسي الجورجي، عاد منها إلى بلاده مجدَّدًا في 2014 من بوابة خيمناستيك الذي اعتزل ضمن صفوفه عام 2016.

وخلال مسيرته التدريبية، التي بدأت عام 2017، أشرف فنيًّا على بوبلا دي مافوميت وويسكا الإسبانيين، ودينامو تبليسي ذاته الذي مثَّله لاعبًا، وواتفورد وشيفيلد وينزداي الإنجليزيين، وأنورثوسيس فاماجوستا القبرصي، وداك 1904 السلوفاكي، وأخيرًا جوهور منذ الصيف الماضي.

وقاد واتفورد للصعود إلى الدوري الإنجليزي «بريميرليج» في 2021، لكنَّه أقيل بعد سبع جولات فقط من البطولة لضعف النتائج.

وتقتصر ألقابه التدريبية فقط على ثلاثية الدوري والكأس والسوبر محليًّا خلال موسمه الجاري مع جوهور دار التعظيم.

وشغل مونيوز مركز الجناح الأيسر خلال مسيرته، وعُرِفَ بقامته المتوسطة التي يبلغ طولها 175 سم، وخفة حركته على الأطراف، وقدراته التهديفية، لا سيما في فترته مع دينامو تبليسي.

وهو ثاني إسباني يتولى تدريب جوهور بعد مواطنه سيزار فيراندو الذي قاد الفريق بين أغسطس 2013 وفبراير 2014.

ويدعمه النادي بطاقمٍ مساعدٍ، يضم مسؤولَ لياقةٍ، ومدربَ حراس مرمى من أبناء جلدته، ومساعدين أرجنتينيين وثالث ماليزي، هو محمد حمزاني عمر، النجم السابق للكرة الماليزية، وآخرين.

ويطمح مونيوز إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة إلى خزانته. وسيكون عليه أولًا تخطي عقبة الأهلي ضمن الدور ربع النهائي، قبل التفكير في الخطوتين الأخيرتين من مشوار اللقب.