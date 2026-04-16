«هجرة».. صوّر في 8 مدن سعودية وينطلق إلى العالمية

يواصل الفيلم الروائي الطويل «هجرة» من إخراج شهد أمين وإنتاج محمد جبارة الدراجي، رحلته في كبرى المهرجانات السينمائية الدولية، ويستعد الفيلم لتوسيع حضوره الجماهيري من خلال إطلاقه في دور العرض العراقية مطلع شهر مايو المقبل، يعقبه عرض في مصر وبريطانيا خلال فصل الصيف، إلى جانب طرحه على منصة شاهد خلال عيد الأضحى المبارك، وتم تصويره في 8 مدن سعودية.

وحول هذا الحضور القوي بالعديد من المهرجانات العالمية تحدثت لـ «الرياضية» شهد أمين، مخرجة الفيلم، قائلة: «من الملهم أن نرى الفيلم يواصل رحلته ويصل إلى جمهور متنوع حول العالم، وهذا يعكس كيف أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم بيئة حقيقية لصناعة السينما، بقصص قادرة على العبور إلى العالمية».

وأضافت: «أنا وكل فريق العمل فخورون بأن يواصل فيلم هجرة حضوره الدولي، وأن يسهم في إيصال الثقافة العربية إلى العالم. في وقت يشهد فيه العالم صراعات وتحديات، يحمل الفيلم رسالة إنسانية عن الجمال والصمود، ويُعد فيلم هجرة نموذجًا للسينما السعودية الجديدة التي تجمع بين الحسّ الشعري والرؤية البصرية القوية، مؤكّدًا حضورها المتنامي وتأثيرها في المشهد السينمائي العالمي».

ويشارك «هجرة» كفيلم الافتتاح في مهرجان Cinémas du Sud، ويشارك في ليالي الفيلم السعودي في إسبانيا 20 أبريل الجاري ، كما يشارك في النسخة العاشرة من مهرجان CASCADIA النسخة العاشرة في الفترة من 40 أبريل لـ 30 مايو، وفي المسابقة الرسمية لمهرجان سياتل السينمائي الدولي في الفترة من 7 إلى 17 مايو القادم، ويشارك أيضًا في المسابقة الرسمية لمهرجان SXSW بلندن في الفترة من 1 إلى 6 يونيو المقبل، وأيضًا في المسابقة الرسمية لمهرجان مينوخ السينمائي من 26 يونيو إلى 5 يوليو، وسيشارك في مهرجان الأفلام السعودية في الفترة من 24 يونيو وحتى الأول من يوليو حيث يتنافس على الجوائز الرسمية للمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول خلفية موسم الحج، وتتناول رحلة عاطفية تتحول إلى تجربة روحية لثلاث نساء من عائلة واحدة، حين تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة، قبل أن تختفي الحفيدة الكبرى، لتبدأ رحلة بحث شمالية تسلّط الضوء على الروابط الثقافية والعمرية بين الأجيال.

الفيلم من تأليف وإخراج شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، ولمار فادن، ونواف الظفيرى، ورغد بخاري، وعبد السلام الحويطي، ولنا قمصاني، وغالية أمين، وبراء عالم، ويضم فريق العمل ميجيل ليتين مينز مدير التصوير، وكريس ريتشموند وعلي سعد مصممي الإنتاج، والمؤلف الموسيقي أرماند أمار. وهو إنتاج مشترك لفيصل بالطيور، وأيمن جمال، ومحمد علوي، ومحمد حفظي، وعلي الدراجي، وعبود عياش.