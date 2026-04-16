قبل مواجهة زاخو.. الشباب يتدرب ويغادر

وصلت بعثة ⁧‫فريق الشباب‬⁩ الأول لكرة القدم، برئاسة عبدالعزيز المالك رئيس النادي، إلى الدوحة العاصمة القطرية على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق زاخو العراقي، الأحد المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج، وقبل المغادرة أجرى الجهاز الفني بقيادة الجزائري نور الدين بن زكري حصة تدريبية بملعب النادي، الخميس.

وغاب عن الفريق السويسري سيرو لدخوله عيادة النادي، إذ يعاني من إصابة عضلية، فيما يستمر البرازيلي جونيور للاستشفاء في بلاده بعد خضوعه لعميلة جراحية.

وتقرر أن يُعقد الاجتماع التنسيقي لمباراة زاخو العراقي والشباب السعودي صباح السبت في تمام الساعة 11:00 بقاعة الاجتماعات في ملعب خليفة الدولي، حيث سيتم خلاله اعتماد ألوان الفرق واستعراض التعليمات الخاصة بالمباراة. كما تنظم المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمباراة في اليوم ذاته، إذ يعقد زاخو مؤتمره عند الساعة 12:00 ظهرًا، يليه مؤتمر الشباب عند الساعة 12:40 ظهرًا.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أعلن تعيين طاقم تحكيم عماني بقيادة قاسم الحاتمي، ويعاونه كل من ناصر البوسعيدي وحمد الغافري، فيما سيكون يحيى البلوشي حكماً رابعاً، وسيتولى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الإماراتيان سلطان المرزوقي وعيسى خليفة، فيما تم تعيين القطري سليم جديدي، مسؤولاً لمعلومات الفيديو، ومواطنه إبراهيم شاهين السليطي، مراقباً للمباراة، و البحريني علي السماهيحي مقيماً للحكام.