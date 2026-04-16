في جدة.. فيسيل يعبر السد ويخطف التأهل الثاني إلى نصف النهائي

تأهل فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم للمرة الثانية إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، باسميها الحالي والسابق، بعدما تغلَّب على السد القطري بركلات الترجيح، مساء الخميس في جدة، لحساب دور الثمانية.

ولعِب الفريقان 120 دقيقةً على أربعة أشواطٍ في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وانتهى الوقت الأصلي بتعادلهما 3ـ3، وهي نتيجةٌ فرضت الوقت الإضافي، واستمرت حتى صافرة النهاية قبل الاحتكام إلى الترجيحيات.

وافتتح الإسباني رافا موخيكا، مهاجم السد، أهداف المواجهة في الدقيقة 6، وأحرز هدفًا ثانيًا «61»، قبل أن يصنع هدفًا لزميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو «65».

وسجل الجناح يويا أوساكو هدفًا للفريق الياباني في الدقيقة 24. وبعد التأخر 1ـ3، قلَّص المدافع يوسوكي إيديجوتشي الفارق بهدفٍ «74». وبينما كان السد على بُعد ثوانٍ معدودةٍ من الفوز والتأهل إلى دور الأربعة، أدرك يوشينوري موتو، لاعب الوسط، هدف التعادل، 3ـ3، في الدقيقة 90+3، آخر دقائق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبعد شوطين إضافيين سلبيين، سدَّد كل فريقٍ خمس ركلات ترجيحٍ. ونفذ اللاعبون العشرة بنجاحٍ ما عدا البرازيلي كلاودينهو، لاعب وسط السد، الذي ذهبت كرته فوق العارضة، وكانت الثالثة في الترتيب بين ترجيحيات الفريق. وحوَّل الجناح البرازيلي جين باتريس ركلة كوبي الأخيرة إلى شباك الحارس القطري معتز برشم، معلنًا عن فوز فريقه، والعبور إلى دور الأربعة لمواجهة الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وجوهور دار التعظيم الماليزي، المقرَّرة الجمعة.

وصعد كوبي إلى نصف نهائي البطولة باسمها السابق «دوري أبطال آسيا» خلال موسم 2019ـ2020 عندما تجاوز سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1.

وأنهى دور الأربعة مشوار الفريق الياباني، الذي خسِر فيه 1ـ2 من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.