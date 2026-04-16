روسينيور: الوقت ينفد منا.. وفيرنانديز وتشالوباه جاهزان

اعترف ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن الوقت ليس في صالحهم إذا ما أرادوا التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد سلسلة من سبع مباريات حققوا فيها فوزًا وحيدًا.

ويستقبل الفريق السبت مانشستر يونايتد في مباراة مصيرية، حيث يسعى الفريق اللندني لإنقاذ موسمه المخيب للآمال، إذ يبتعد في المركز السادس بفارق أربع نقاط خلف ليفربول الخامس، مع تبقي

ست جولات.

وقال روسينيور في مؤتمر صحافي الخميس: «مع تقدم الموسم قلت المباريات المتبقية وزادت أهميتها، علينا استغلال تلك اللحظة فالوقت ينفذ.. علينا المبادرة بالهجوم يوم السبت وأن نلعب بقوة لتعويض النقاط المفقودة وهو أمر لا يزال ممكنًا حتى الآن».

وتابع: «إذا نظرت إلى كل مباراة أعتقد أن الأمر يعود إلى فقدان التركيز في لحظة ما، ثم يتفاقم ذلك الأمر ويؤثر بالسلب على أدائنا.. ما علينا فعله هو إدارة تفاصيل المباراة بشكل أفضل من ذلك».

عناصريًا عاد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز إلى المجموعة بعد إيقافه الفترة الماضية عقب تصريحاته بشأنه رغبته بالعيش في مدريد العاصمة الإسبانية، والتي اعتبرها النادي غير مسؤولة.

وأوضح روسينيور أن اللاعب الدولي قد يعود إلى تشكيلة الفريق مرة أخر السبت. لافتًا إلى أن قلب الدفاع تريفوه تشالوباه، الذي لم يلعب منذ مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، تدرب الخميس بشكل جزئي، وسيتم اتخاذ قرار مشاركته لاحقًا. أما القائد ريس جيمس فهو أبعد قليلاً عن ذلك.

رقميًا تبدو الكفة متعادلة بين الفريقين بالدوري الممتاز فخلال 67 مباراة سابقة فاز كل منهما 20 مرة، وتعادلا 27 وهو أكثر من أي مباراة أخرى في تاريخ المسابقة.

لكن الفريق لم يخسر سوى مرة واحدة من آخر 12 مباراة له بالدوري الممتاز ضد يونايتد مسجلًا ستة انتصارات وخمسة تعادلات.