تبوك تحتضن تجريبية نيوم وضمك

وصل فريق ضمك الأول لكرة القدم إلى مدينة تبوك، مساء الخميس، قادمًا على متن طائرةٍ من أبها من أجل خوض مباراةٍ تجريبيةٍ مع نيوم، مساء الجمعة، على ملعب نادي الوطني.

وقبل المغادرة بساعاتٍ قليلةٍ، تدرَّب ضمك على ملعبه في خميس مشيط تحت قيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، مختتمًا استعداداته للمباراة، التي تندرج ضمن تحضيرات الطرفين للجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وحسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، يبقى الفريق الجنوبي بعد المباراةِ في تبوك، ويتدرَّب فيها السبت، على الملعب ذاته، ثم يغادر مساء اليوم نفسه عائدًا على متن رحلةٍ جويةٍ إلى عسير.

ولفتت المصادر إلى اهتمام كاريلي بالتجريبية من أجل الاستفادة منها في معالجة الأخطاء.

ويحتل نيوم، الذي يُدرِّبه الفرنسي كريستوف جالتييه، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطةً من 29 مباراةً. في حين تضع 23 نقطةً، من 28 مباراةً، ضمك في المركز الـ 15، آخر مراكز ما قبل مثلث الهبوط.

وتواجه الفريقان ذهابًا إيابًا الموسم الجاري، وكسِب نيوم المباراتين 2ـ1 في سبتمبر 2025، و3ـ0 مطلع العام الجاري.