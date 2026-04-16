التعاون يستيعد المفرج

منح الجهاز الطبي لفريق التعاون الأول لكرة القدم الضوء الأخضر أمام مشاركة متعب الفرج المدافع، ليصبح قرار الدفع به خلال مواجهة النجمة بدوري روشًن قرارًا فنيًا بيد البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق.

ووفق متابعات "الرياضية" أظهرت الفحوصات الطبية الأخيرة جاهزية متعب المفرج قبل مواجهة النجمة الذي سيلعب على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة 23 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري.

وتشافى المفرج من إصابته بالعضلة الخلفية التي لحقت به في التدريبات قبل مواجهة الهلال التي انتهت بالتعادل قبل أكثر من أسبوع وغاب على إثرها مباراتي الهلال والخلود في الدوري تواليًا.

وفي السياق ذاته يواصل فيكتور هوقو برنامجه العلاجي المعد له مسبقًا تحت اشراف طبيب النادي ليستمر غياب اللاعب شهراً كاملاً بسبب تعرضه لتمزق بالعضلة الخلفية.

مديانيًا، أجرى التعاون حصة تدريبية الخميس، تحت زخّات المطر، واشتملت على عمليات الإحماء والتمارين اللياقية والفنية واختتمت بجمل تكتيكية، تحت إشراف شاموسكا.