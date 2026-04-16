مانشيني: هزمونا لأنهم ارتاحوا أكثر منا

ذكر الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، أن لاعبي فيسيل كوبي الياباني كانوا أنشط من لاعبيه في كثيرٍ من أوقات مواجهة الطرفين، الخميس في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهت المباراة بالتعادل 3ـ3 بعد 120 دقيقةً على أربعة أشواطٍ على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية. وكسِب كوبي ركلات الترجيح 5ـ4، ليتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع الفائز من لقاء الأهلي السعودي وجوهور دار التعظيم الماليزي.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد مغادرة المنافسة القارية، صرَّح مانشيني: «هذا حال كرة القدم. تمكَّن الخصم من التعديل في آخر دقيقةٍ بعد أن قدَّمنا مستوى جيدًا. أشكر اللاعبين على أدائهم الذي كان رائعًا للغاية طوال الأشواط الأربعة».

وأشار الإيطالي إلى حصول كوبي على فترة راحةٍ أطول قبل دور الثمانية قائلًا: «ارتاحوا أيامًا أكثر، وهو ما اتضح في مباراة اليوم. كانوا أكثر نشاطًا في أوقاتٍ كثيرةٍ». ورأى أنه كان ينبغي على لاعبيه تغطية بعض المساحات في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، مُشدِّدًا: «كان في الإمكان تحقيق الانتصار، لكنْ كما قلت هذا حال كرة القدم».

والاثنين الماضي، فاز السد على الهلال السعودي بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 3-3 في مواجهةٍ من 4 أشواط لحساب دور الـ 16.

في المقابل، تغلّب فيسيل كوبي السبت 3-2 على ناجويا جرامبوس في إطار منافسات الدوري الياباني. بذلك، لَعِب ربع نهائي النخبة الآسيوية بعد أربعة أيام من مباراته السابقة، مقارنةً بيومين للفريق القطري.