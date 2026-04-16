وكيل المدرب لـ«الرياضية»: إنزاجي مستمر حتى 2027

أوضح فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة لقدم، أن التقارير الإعلامية التي ربطت مدرب الأزرق بنادي إي سي ميلان ومنتخب بلاده غير صحيحة، خلال حديث خاص لـ «الرياضية».

وقال وكيل المدرب: «ما يتردَّد حول اقتراب إنزاجي من تدريب إي سي ميلان بدلًا من أليجري، أو تدريب المنتخب الإيطالي خلفًا لجاتوزو غير صحيح تمامًا. إنزاجي لديه عقدٌ مع الهلال حتى عام 2027، ومستمرٌّ حتى هذا التوقيت بشكل طبيعي».

وأضاف باستوريلو: «الخسارة أمام السد القطري بكل تأكيد كبيرةٌ، لكن المدرب وجميع مَن يفهم كرة القدم يرون أن غياب السنغالي خاليدو كوليبالي مؤثّر للغاية، ولو حضر لكانت المباراة انتهت بفوز الهلال 3ـ1، ناهيك عن غياب البرازيلي مالكوم الذي يُعدُّ قوةً هجوميةً جبارةً». وكشف موقع «كالتشيو ميركاتو» عن أن إنزاجي سيكون مرشحًا لتدريب فريق ميلان في حال انتقال مدربه ماسيميليانو أليجري للإشراف فنيًّا على المنتخب الإيطالي خلفًا لجاتوزو. كذلك بيَّنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن سيموني مرشح بقوة لتولي تدريب منتخب بلاده وسط حالة من عدم التأكد من مستقبله مع الهلال، لافتةً إلى أن المدرب قد يُنهي علاقته مع النادي العاصمي بعد مرور عام فقط على تدريبه الفريق، ليكون مرشحًا لتدريب إيطاليا إلى جانب عدد من الأسماء، منهم ماسيميليانو أليجري، وأنطونيو كونتي.