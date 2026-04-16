ماتياس يفاضل.. ويعتمد الثنائي

كشفت مصادرُ خاصَّةٌ لـ «الرياضية» عن أن ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، يتَّجه، كما ظهر في الحصة التدريبية الأخيرة، إلى إعادة الثنائي أتانجانا وعلي مجرشي إلى التشكيلة الأساسية خلال مباراة الفريق أمام جوهور دار التعظيم الماليزي، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المدرب يفاضل بين إينزو ميو، وماثيوس جونسالفيس، وزياد الجهني للزج بأحدهم في التشكيلة الأساسية إلى جوار أتانجانا وفرانك كيسيه وسط الملعب.

وكان مجرشي وأتانجانا غابا عن التشكيلة الأساسية خلال اللقاء أمام الدحيل القطري لعدم جاهزيتهما. ويُفضِّل يايسله إشراكهما في جزء من المباراة أما الفريق الماليزي لتجهيزهما للمواجهات المقبلة.

وسيُحدِّد الألماني التشكيلة الرسمية التي ستخوض اللقاء خلال الاجتماع الفني، ظهر الجمعة، قبل التوجُّه إلى ملعب «الإنماء»، مسرح المباراة.