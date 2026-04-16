الاتحاد أمام اليابانيين.. 3 انتصارات وخسارة مريرة

تواجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع سفراء الكرة اليابانية في 4 مباريات، فاز بثلاث منها، وتلقّى خسارة واحدة كانت كفيلة بإفقاده لقبًا قاريًا.

وفي مواجهة خامسة مع اليابانيين يلاقي الاتحاد منافسه ماتشيدا زيلفيا، الجمعة، لحساب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقتصر سجل مواجهاته السابقة مع الفرق اليابانية على مباراتين أمام ناجويا جرامبوس، ومثلهما أمام جوبيلو إيواتا.

وجمعه نصف نهائي نسخة 2009 من دوري أبطال آسيا، التي أضيفت لمسمّاها صفة «النخبة» لاحقًا، بناجويا جرامبوس، في مباراتي ذهاب وعودة.

وفاز الاتحاد ذهابًا على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة بستة أهداف مقابل هدفين لناجويا.

وسجّل نصف أهداف «النمور» نجمه محمد نور، فيما تناوب على إحراز البقية الأرجنتيني لوسيانو ليجيزامون، والعماني أحمد حديد، والتونسي محمد أمين الشرميطي.

وفي ناجويا، فاز الفريق الجدّاوي مجددًا 2ـ1، وسجّل له صالح الصقري والشرميطي، وصعد إلى المباراة النهائية التي خسرها بالنتيجة ذاتها أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وقبل مواجهتي ناجويا بعقد كامل، تقابل الاتحاد مع فريق جوبيلو إيواتا في مباراتين على كأس السوبر الآسيوي 1999.

وانتصر جوبيلو في اليابان ذهابًا بهدف نظيف، بينما فاز الاتحاد إيابًا على ملعب مدينة الفيصل 2ـ1، وخسر الكأس بقاعدة أفضلية التسجيل خارج الديار.

وسجّل هدفي الاتحاد في مباراة الإياب الحسن اليامي ومحمد أمين، وجاءا خلال آخر ربع ساعة، بعدما تقدّم اليابانيون أولًا.