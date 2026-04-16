بثلاثية سيلتا.. فرايبورج أول المتأهلين

أصبح فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم أوَّل المتأهلين إلى الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بعد فوزه على مضيفه سيلتا فيجو الإسباني 3ـ1 في لقاء الإياب، ليتفوَّق بنتيجة 6ـ1 في مجموع المباراتين.

وافتتح الكرواتي إيجور ماتانوفيتش التسجيل لفرايبورج عند الدقيقة 33، وأضاف زميله الياباني يويتو سوزوكي الهدفين الثاني والثالث «39» و«51». في حين تكفَّل السويدي فيليوت سفيدبيرج بتسجيل هدف سيلتا فيجو الوحيد «90+1».

ويلتقي فرايبورج في نصف النهائي الفائز من لقاء سبورتينج براجا البرتغالي وريال بيتيس الإسباني، اللذين يتواجهان حاليًّا، علمًا أن مباراة الذهاب بينهما في البرتغال انتهت بالتعادل 1ـ1، الأسبوع الماضي.