دوري المؤتمر.. شاختار إلى نصف النهائي

خطف فريق شاختار دانيتسك الأوكراني الأول لكرة القدم البطاقة الأولى إلى الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليج» بتعادله مع مضيفه ألكمار الهولندي 2ـ2 في إياب ربع النهائي، الخميس، مستفيدًا من فوزه 3ـ0 على أرضه ذهابًا.

وبدا شاختار في طريقه لحجز مقعده في المربع الذهبي بسهولةٍ عندما افتتح مهاجمه البرازيلي أليسون سانتانا التسجيل في الدقيقة 58، لكنَّ ألكمار رد بإحراز هدفين عبر الدنماركي إيزاك ينسن «73»، والبديل التشيكي ماتيج تشين «80» في آخر 20 دقيقة، لكنَّ الوقت لم يسعفه، إذ حسم البديل البرازيلي لوكا ميريليس المباراة للفريق الأوكراني بتسجيل هدف التعادل«83»، ليقضي على أي أمل في عودةٍ دراماتيكيةٍ.