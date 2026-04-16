سكيبه: احترمنا السد فانتصرنا

أرجع الألماني ميكايل سكيبه، مدرب فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم، الفوز على السد القطري، الخميس ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى احترام اللاعبين الخصم وتعليمات الجهاز الفني.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، بالتعادل 3ـ3. وعند الاحتكام إلى ركلات الترجيح، فاز بها الفريق الياباني 5-4.

وقال سكيبه خلال مؤتمر صحافي بعد حسم التأهل إلى دور الأربعة: «اللاعبون أظهروا احترامًا كبيرًا لتعليمات الجهاز الفني وللفريق الخصم، وهذا هو مفتاح النجاح، لن نتراخى في عملنا بعد الآن، والتوفيق حالفنا في توقيت الهدف الثالث، ما منحنا فرصة إضافية للسيطرة على مجريات اللعب».

وأوضح الألماني: «رسالتي للاعبين دائمًا هي: استمروا في المحاولة واسعوا إلى التسجيل حتى الثانية الأخيرة، فالعمل الجاد لا يتوقف إلا بصافرة النهاية».

وشدد: «على الرغم من إجهاد السفر وفارق التوقيت المرهق، إلا أننا استطعنا إيصال رسالتنا الفنية بوضوح.. نحن ملتزمون بمشروعنا ولن نتخلى عن طموحاتنا»، معبرًا عن سعادته البالغة بـ «الروح القتالية» التي أظهرها لاعبوه.

وأحرز كوبي هدفه الثالث في الدقيقة 90+3، ليجبر السد، الذي كان متقدمًا 3-2، على لعِب شوطين إضافيين انتهيا من دون أهداف.