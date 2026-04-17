بطولة شتوتجارت.. ميرا تتأهل إلى لقاء إيجا

تغلَّبت الروسية ميرا أندريفا 7ـ6 و6ـ3 على الأمريكية ​أليشيا باركس، الخميس، في بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس، لتتأهل إلى دور الثمانية حيث تواجه فيه البولندية إيجا شفيونتيك، بطلة ويمبلدون.

وتقدَّمت باركس 6ـ5 ⁠قبل أن تعود ميرا «18 عامًا» ‌وتفوز بالمجموعة الأولى عبر ​شوطٍ فاصلٍ.

وتقدَّمت ‌الأمريكية، التي ارتكبت سبع ‌أخطاءٍ مزدوجة في المباراة مقابل اثنين لميرا، عبر كسر إرسالٍ في المجموعة الثانية، لكنَّها لم تتمكَّن من ‌الحفاظ على تقدمها.

وبدأت البولندية شفيونتيك، المصنَّفة الثالثة التي ⁠تسعى ⁠إلى الفوز بلقبها الخامس في بطولة فرنسا المفتوحة، مشاركاتها الموسم الجاري على الملاعب الرملية بالفوز 6ـ2 و6ـ3 على لورا سيجموند في دور 16، الأربعاء.