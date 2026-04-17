«أطلق قدراتك الخارقة» تنطلق بالسباحة

انطلقت أولى فعاليات مبادرة "أطلق قدراتك الخارقة" التي تنظمها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، من خلال منافسات السباحة في مسابح وزارة الرياضة بمدينة الرياض، الخميس، وذلك بحضورالدكتور زياد أبو الحمائل المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة .

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الأطفال ضمن الفئة العمرية المستهدفة، إلى جانب حضور أولياء الأمور، حيث خاض المشاركون تجارب واختبارات رياضية بإشراف مدربين وخبراء، بهدف تقييم قدراتهم واكتشاف المواهب في بيئة منظمة ومحفزة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية التي تشمل 35 فعالية في 14 مدينة ، خلال الفترة من 11 أبريل الجاري حتى 4 يوليو المقبل ، ضمن مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية لدى الأطفال والناشئين، وتمكينهم من الانخراط في مسارات رياضية منظمة تسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم.

وأكد الدكتور زياد أبو الحمائل أن المبادرة، تمثل خطوة مهمة في اكتشاف المواهب الرياضية في مراحل مبكرة، وتسهم في تعزيز حضور رياضة السباحة، وإتاحة الفرصة للأطفال لتجربة الرياضة وتطوير قدراتهم في بيئة منظمة.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات السباحة ضمن المبادرة، من خلال فعالية أخرى في مدينة الدمام مطلع مايو المقبل، على أن تُختتم فعاليات السباحة بإقامة الفعالية الأخيرة في مدينة جدة مطلع شهر يوليو.