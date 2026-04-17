رباعية الاتفاق.. المواجهة السعودية الماليزية الوحيدة

تتواجه كرة القدم السعودية مع نظيرتها الماليزية في مسابقات الأندية، للمرة الثانية تاريخيًا، بعد 38 عامًا من لقائهما الوحيد على هذا الصعيد.

ويتقابل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع منافسه جوهور دار التعظيم الماليزي، الجمعة، لحساب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي السابق، لم يتقاطع مسارا الأندية السعودية والماليزية سوى خلال نسخة 1988ـ1989 من بطولة الأندية الآسيوية.

وكان الاتحاد الآسيوي ينظّم هذه البطولة سنويًا حتى عام 2002، ثم أطلق مسابقة دوري أبطال آسيا التي دخلت حقبة «النخبة» في 2024.

وتوزّعت الفرق، التي خاضت تلك النسخة بمشاركة الاتفاق، على 6 مجموعات، تأهل منها تسعة فرق إلى الدور الثاني.

وجرى الدور الثاني من مجموعتين، ضمت أولاهما 4 فرق، والثانية خمسة، ووقع فيها الاتفاق.

ونصّ نظام البطولة على صعود أول كل مجموعة إلى الدور النهائي، من أجل تحديد البطل عبر مواجهتي ذهاب وعودة.

وجرت جميع منافسات المجموعة الثانية في ماليزيا، ولعب فيها الاتفاق مع السد القطري، و«25 أبريل» الكوري الشمالي، ومحمدان البنجلاديشي، وباهانج، ممثل أصحاب الضيافة.

وانطلق الفريق الشرقاوي في المجموعة بانتصار عريض على باهانج الماليزي بنتيجة 4ـ1، في 7 أكتوبر 1988.

وسجل رباعية الاتفاق عبد الله صالح، وسعدون حمود، وحمد الدبيخي، وجمال محمد، بواقع هدفين في كل شوط.

ومع نهاية منافسات المجموعة، احتل الاتفاق المركز الثاني بسبع نقاط، فيما تصدر السد الترتيب بعشر، وصعد إلى النهائي وحسم اللقب على حساب الرشيد العراقي، متزّعم المجموعة الأولى.