برشلونة: أسقطونا بقرارات تحكيمية ظالمة

قدَّم نادي برشلونة الإسباني، الخميس، شكوى جديدةً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعد رفض الأولى على خلفية لمسة يدٍ خلال مباراة فريقه أمام مواطنه أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بخسارته.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيانٍ، أن عديدًا من قرارات التحكيم في مباراتي الذهاب والإياب «3ـ2 لصالح أتلتيكو بإجمالي المباراتين»، «لم تتوافق مع قوانين اللعبة نتيجة تطبيقٍ خاطئ للقوانين، وعدم تدخل نظام حكم الفيديو المساعد بشكلٍ مناسبٍ في حوادث ذات أهميةٍ واضحةٍ».

ويعتقد برشلونة، الذي أنهى المباراتين بعشرة لاعبين بعد طرد باو كوبارسي ذهابًا، ثم إريك جارسيا إيابًا، أنه كان ضحيةً لقراراتٍ عدة مثيرةٍ للجدل، بما في ذلك حالتا ركلتي جزاءٍ محتملتين، لم تستدعيا تدخل تقنية الـ VAR.

وأضاف بطل إسبانيا ومتصدر الدوري المحلي الموسم الجاري: «كان لتراكم هذه الأخطاء التأثير المباشر في مجريات المباراتين، وفي النتيجة النهائية، ما تسبَّب في أضرارٍ رياضيةٍ وماليةٍ كبيرةٍ للنادي».

وأعلن برشلونة أنه «يُكرر المطالب التي سبق تقديمها إلى الاتحاد، ويعرض التعاون بهدف تحسين نظام التحكيم لضمان تطبيقٍ أكثر صرامةً وعدلًا وشفافيةً للقوانين».

وكان «يويفا» رفض، الثلاثاء، الشكوى الأولى التي قدَّمها بطل دوري أبطال أوروبا خمس مراتٍ بشأن لمسة يدٍ على مارك بوبيل، مدافع أتلتيكو، داخل منطقة الجزاء بعد ركلة مرمى في مباراة الذهاب، التي فاز بها فريقه 2ـ0، معلنًا أنها «غير مقبولة».