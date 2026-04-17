المرة الرابعة.. دور الثمانية يعاند السد

ودّع فريق السد القطري الأول لكرة القدم للمرة الرابعة دوري أبطال آسيا للنخبة، باسميه الحالي والسابق، من دور الثمانية، بعدما خسِر من فيسيل كوبي الياباني بركلات الترجيح، الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وانتهى لقاء الطرفين 3-3، بعد 120 دقيقة على 4 أشواط، وكسِبه كوبي بركلات الترجيح 5- 4.

وللموسم الثاني على التوالي، يخسر السد من فريقٍ ياباني لحساب الدور ذاته.

وعبَر الفريق القطري ربع نهائي البطولة عندما تٌوِّج بها في 10- 2011، وخلال نسختي 17- 2018 و18- 2019، اللتين أوقفتا مشواره عند محطة دور الأربعة، الأولى بواسطة بيرسبوليس الإيراني والثانية على يدي الهلال السعودي.

في المقابل، وضع دور الثمانية حدًّا لهذا المشوار في 04- 2005، و13- 2014، والموسمين الماضي والجاري.

وخسِر السد من بوسان آيبارك الكوري الجنوبي ضمن ربع نهائي 2005، ومن الهلال في المرحلة ذاتها من نسخة 2014.

ولحساب الموسم الماضي، شهِد دور الثمانية خسارة الفريق القطري 2-3 من كاواساكي فرونتالي الياباني في جدة.

ومنذ الموسم الماضي، تحمل بطولة دوري أبطال آسيا، التي انطلقت في 2003 اسم دوري أبطال القارة للنخبة.