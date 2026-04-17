«NBA»: دونتشيتش وكانينجهام مؤهلان إلى جائزة الأفضل

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين«NBA»، الخميس، عن أهلية السلوفيني لوكا دونتشيتش وكيد كانينجهام للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الموسم، رغم عدم استيفائهما للحد الأدنى المطلوب من عدد المباريات وهو 65 مباراة.

وقد تخلف دونتشيتش نجم لوس أنجليس ليكرز، وكانينغجام نجم ديترويت بيستونز، بفارق ضئيل عن العدد المطلوب من المباريات للتأهل لجوائز نهاية الموسم، حيث شارك الأول في 64 مباراة والثاني في 63 منها.

لكن سيظل الثنائي ضمن المنافسة الشرسة على جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم، بعدما أقرت رابطة الدوري (أن بي ايه) والرابطة الوطنية للاعبي كرة السلة «NBA» بوجود "ظروف استثنائية" تحيط بكل لاعب.

وقد انخفض عدد مباريات كانينغهام صاحب الـ24 عاما في الموسم المنتظم بعد إصابته بالتهاب رئوي في مارس الماضي، ما أدى إلى غيابه عن 12 مباراة.

في المقابل، غاب دونتشيتش صاحب الـ27 عاما الذي أُصيب في أوتار الركبة في وقت سابق من أبريل الجاري بعدما ألهم ليكرز للعودة بقوة في نهاية الموسم، عن عدة مباريات، كما غاب عن مباراتين لحضور ولادة ابنته في سلوفينيا.

وقالت رابطة الدوري في بيان "اتفقت كل من أن بي ايه وأن بي بي اي على أنه، مع الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف المحيطة بكانينغهام ودونتشيتش، فإن كل لاعب مؤهل للحصول على جوائز بموجب بند الظروف الاستثنائية في اتفاقية المفاوضة الجماعية".